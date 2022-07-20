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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفرنسي "إنزو ليفور" يتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة العالم في القاهرة

الفرنسي إنزو ليفور
الفرنسي "إنزو ليفور" يتوج بذهبية سلاح الشيش ببطولة العالم

توج الفرنسي "إنزو ليفور" بذهبية سلاح الشيش في بطولة العالم للمبارزة المقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحصل "ليفور" على الميدالية الذهبية عقب فوزه على الإيطالي "توماسو ماريني" بنتيجة 15 - 14، في لقاء ماراثوني وقوي للغاية بين اللاعبين.

فيما حصل كلا من "كا لونج بطل هونج كونج والأمريكي نيك إتكين" على الميدالية البرونزية.

واستهل الفرنسي مشواره في البطولة بالفوز على بطل أوكرانيا بنتيجة 15 - 2 في دور الـ64، ثم الفوز على بطل هولندا بنتيجة 15 - 14 في دور الـ32، قبل أن يفوز على المصري محمد ماهر حمزة بنتيجة 15 - 11 في ثمن النهائي، وتبعه بالفوز على بطل المجر بنتيجة 15 - 3 بربع النهائي، وأخيرا كان فوزه في نصف النهائي على بطل أمريكا بنتيجة 15 - 14.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.

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