أخبار الفن: أبرز تصريحات شيرين سيف النصر.. وظهور شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع حسام حبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

تستعد منصة نتفلكيس العالمية لطرح فيلم The Gray Man ، اليوم ، وذلك عبر طرحه فى دور العرض السينمائية منذ عدة أيام .

يذكر أن أحداث فيلم The Gray Man مستوحى من الكتاب الاول من سلسلة كتب The Gray Man لمارك جريني والتي صدرت عام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي .

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية الجزء الثالث والأخير من حوار الفنانة شيرين سيف النصر ، والذي من المقرر أن يتم نشره على ثلاثة أجزاء كاملة، حيث كشفت من خلاله العديد من التفاصيل والحكايات النادرة التى أعلنت عنها للمرة الأولى.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب من احدث ظهور لها بعد تصريحاتها عن طليقها حسام حبيب .

وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء وجودها علي البحر بمنطقة الساحل الشمالي.

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة وردة الجزائرية ، والتى تعد واحدة من أشهر المطربات فى العالم العربي ، حيث قدمت عشرات الأغنيات التي تظل عالقة فى وجدان المستمعين حتى الآن .

وحتى الآن تتصدر الفنانة وردة الجزائرية نسب الاستماع عبر العديد من التطبيقات ، حيث قامت وردة بتقديم عدد كبير من الاغاني مثل خليك هنا، في يوم وليلة، ليالينا، قلبي سعيد، شعوري ناحيتك، كأنك معايا، بودعك، حرمت أحبك، ليالينا، وغيرها من الأغاني الشهيرة لوردة الجزائرية.

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ”فيديو يجمعه بوالد وابنة.

ويشهد الفيديو ظهور نادر لوالد الفنان محمد رمضان ، حيث علق قائلاً: احلى أوقات الصيف مع أبويا و أبني ربنا يحفظ أهالينا .

أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض وشهد الحفل تواجد جماهيري كبير تخطى ال١٦ ألف متفرج من جمهورها بالسعودية والوطن العربي وهو الحضور الأكبر جماهيريا في موسم الجيمرز.



