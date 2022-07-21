مبلغ صادم.. بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب يكشف سعر السيارة الأزمة

كشف البلاغ الرسمي التى تقدم به المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن قيمة السيارة محل الخلاف مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقال ياسر قنطوش في بلاغه المقدم للنيابة العامة: الشاكية “ شيرين عبد الوهاب ” والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك الأهلي المصري على حساب المعرض بالبنك التجاري الدولي CIB وهذا يعلم المشكو في حقه المكلف من قبل الشاكية بإنهاء تلك الإجراءات لصالحها وحسابها.

بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب يكشف سعر السيارة الأزمة

وتابع البلاغ: ثم فوجئت الشاكية “شيرين عبد الوهاب” بتحويل المبلغ بالكامل من حسابها لحساب المعرض وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه وتم استخراج رخصة السيارة باسمه وقام باستخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ (مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣-سلندر-بنزين-أسود) لوحات معدنية /ل ق و ٢٧٣ وحدة مرور مصر الجديدة.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



واستكمل البلاغ: عندما علمت الشاكية “ شيرين عبد الوهاب ” بتلك الواقعة التي ارتكبها المشكو في حقه بدون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة لها من أمواله الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما.



وأضاف البلاغ: عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق وتم ايقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا.

شيرين عبد الوهاب



وقال البلاغ: أيقنت الشاكية “ شيرين عبد الوهاب ” أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المشكو في حقه حيث أنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة او نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة وبعد الطلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة.



وتابع البلاغ: استخدام المشكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية مستغلا العلاقة الزوجية بينهما واستغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة.

وطالبت شيرين عبد الوهاب في نهاية البلاغ المقدم للنائب العام بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات