هترجع تاني زي الورد| تفاصيل صورة بيومي فؤاد داخل المستشفى "جسمه كله متجبس"

للوهلة الأولى، ينخلع قلبك عند مشاهدة الفنان المحبوب بيومي فؤاد طريحًا للفراش بينما يغطي الجبس والأربطة الطبية كل أنحاء جسده، لكن لا يقطع صدمتك سوى وجه سعد الصغير الضاحك بجانب بيومي فؤاد.. فما القصة؟

صورة صادمة

الحكاية بدأت عندما بادر سعد الصغير بنشر صورة للفنان الكوميدي الكبير بيومي فؤاد يرقد في أحد المستشفيات بينما يلتف جسده كاملًا بالجبس والأربطة والشاش والقطن وكأنه خارج من حادث كبير.

سعد الصغير، كتب تعليقًا صادمًا في أول الأمر حيث كتب: "ياجدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي مانتا متعود ياصاحبي بس انا باخد نفسي شوية".

صورة من البوست

وقبل أن يحاول الجمهور أن يتكهن بما حدث لـ بيومي فؤاد، قطعه الجزء الثاني من تعليق سعد الصغير الذي جلس بجانبه ياسر الطوبجي في نفس المشهد ضاحكًا: "معلومة مشهد في مسلسل، لكن ده كان حال ناس كتيره في سنين فاتت وجايه ان شاء الله".

حقيقة الصورة

وبالبحث عن حقيقة الصورة تبين أنها من أحد المشاهد في فيلم سنة أول خطف الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد، والذي يدور في إطار كوميدي بمشاركة كل من الفنانين سعد الصغير وياسر الطوبجي.

وتدور الأحداث حول عصابة تفشل في عمليات النصب فتلجأ لخطف الأطفال من العائلات الثرية وهو ما يخلق مواقف كوميدية طوال الأحداث.

فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.

عبّر الفنان بيومي فؤاد عن مفاجأته من وجود صورته ضمن صور مشاهير السينما العالمية، وذلك بداخل إحدي السينمات في الرياض بالسعودية.

ونشر بيومي فؤاد صورة له بجانب صورته الموجودة داخل السينما بالرياض، وعلّق عليها كاتبًا: “كنت بحضر فيلم (كيرة والجن) في أكبر سينما في الرياض إن لم يكن في المملكة كلها داخل البوليفارد (25 دار عرض) وفوجئت بصورتي ضمن صور مشاهير السينما العالمية والزعيم النجم عادل إمام.. مش قادر أقول غير ربنا يحفظكم ويسعدكم زي ما بتفرحوني دايماً متشكر جداً”.