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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. ارتفاع سعر الذهب اليوم.. وابتكار جديد لقياس السكر بدون سحب عينة دم

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، أبرزها كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروعات حياة كريمة فى محافظة البحيرة، وتصريحاته بشأن تعامل الدولة مع الأزمات الاقتصادية، وموعد تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بدعم المواطنين.

 

خلال زيارته لكفر داود بالبحيرة.. مدبولي يتفقد العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية التجارية

السيسي يصدق على الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنمية في الصحراء الشرقية

ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

ارتفاع كبير.. سعر الذهب اليوم الأثنين 1-8-2022

 

 

استعرض برنامج"8 الصبح" المذاع قناة دي إم سي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأثنين 1-8-2022، موضحة أن أسعار الذهب اليوم شهدت ارتفاعا جديدا ، بعد أن كانت تشهد فى الأيام الماضية انخفاضات.

 

وداعًا للوخز بالإبر.. خبر سار لمرضى السكر بمصر والعالم| فيديو

 

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، فقرة خاصة للحديث عن ابتكار جديد لـ 5 شباب مصريين، وهذا الابتكار عبارة جهاز يقوم بـ قياس السكر فى الجسم “ الجلوكوز ” بـ الأشعة تحت الحمراء، وذلك دون سحب عينات دم.

 

رئيس الوزراء يعلن موعد صرف المساعدات للمواطنين| فيديو


 

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حزمة الحماية الاجتماعية التى كلفنا بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدأ نهاية شهر أغسطس الجاري.


هندسية المنطقة الشمالية : تنفيذ 218 مشروعا صحيا بمحافظة البحيرة .. فيديو


 

 

قال العميد أحمد زكي ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، إنه تم تنفيذ 218 مشروعا صحيا داخل محافظة البحيرة ، من بينها 150 مشروعا انشائيا جديدا ، و 18 مشروعا للتطوير ، و 50 مشروعا رفع كفاءة.

وعرض  العميد أحمد زكي ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية ،   صورا عن المستشفيات التي تم افتتاحها من ضمنها مستشفى صيدناوي ، والشعراوي ، والهدى والتقوى ، بنسبة تأسيس وصلت 80 %.

 

غرفة الدواجن بالجيزة: سعر كيلو الفراخ للمواطن بـ33 جنيها حاليا |شاهد


 

 

قال الدكتور سامح السيد ، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة ، إن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن ، وأقوى صناعة دواجن في مصر ، موضحا : " المحافظة تنتج 1.3 مليار دجاجة سنويا " .

وتابع  رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بتشكيل لجنة عليا لتنظيم  ، وصناعة الدواجن في مصر ، وهو كان سبب هذا الاكتفاء .

 

تاج الدين : هنقضي على قوائم الانتظار في معهد ناصر | فيديو

 

 

 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، إن  معهد ناصر  يقدم كافة التخصصات الطبية ، وسيتم إضافة بعض التخصصات الأخرى للمعهد مثل الكشف المبكر ، وبعض تخصصات الأورام ، والأمراض الوراثية ، والأمراض الحديثة .


وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن معهد ناصر يتم الاستعانة فيه بالخبرة الوطنية المصرية ، وأيضا الخبرات العالمية لتدعيم سبل تقديم الرعاية الصحية ، موضحا أن هناك مبنى جديد داخل المعهد سيتم استغلاله لاستيعاب عدد كبير من الأسرة تضاف لسعة المعهد بحوالي 1000 سرير ، لافتا إلى أن هناك خطة للقضاء على قوائم الانتظار .


أحمد ماهر: مدرسة المشاغبين كارثة.. ولهذا السبب لا أحب مسرح مصر

 

 

أكد الفنان أحمد ماهر، أن الإرتجال فن قواعد وأصول، قائلا: “مسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت كارثة.. ولا يجوز إستخفاف الأولاد وإستهانتهم بالأب والأم”.

وأشار “ماهر” خلال حواره ببرنامج “الترابيزة” المذاع عبر فضائية “الشمس”: “المسرحية الفاسدة مثل المخدرات.. والمسرحية الجيدة مثل الموسيقي.. لأن الكلمة لها قوة أشد من المدفع.. ولا أحب مسرح مصر لأن ليس لديه هدف وبسبب الألفاظ والمواقف التي ليست مواقف.. ولا يوجد به شخصية لها قوام”.

 

مكافحة الإدمان: علاج 140 ألف مريض خلال 2021

 

 

 

أكد الدكتور هشام جمعة أخصائي علاج الإدمان بـ صندوق مكافحة الإدمان، أن هناك طرق كثير لعلاج الإدمان، و الدولة قامت بأنشاء مراكز متكاملة لتقديم العلاج بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.


وأضاف هشام جمعة، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن المراكز المتكاملة تعنى، أن يتم علاج المريض، وبعد ذلك تتم عملية التأهيل، و التدريب، و الدمج، وتوفير فرص عمل.


ياسمين جمال عن زواجها بالفنان معوض إسماعيل: كان مجرد كتب كتاب لمدة 8 شهور


 

 

كشفت الفنانة ياسمين جمال تفاصيل زواجها من الفنان معوض إسماعيل، وقالت إن ما حدث لم يكون زواج بالمعنى الحقيقي، فهى فترة كتب كتاب حدثت لمدة 8 أشهر وتم الانفصال بعدها.

 

التوك شو السيسي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اسعار الذهب الذهب قياس السكر

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