الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بين أذربيجان وأرمينيا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي اندلعت مؤخرًا بين القوات الأذربيجانية والأرمنية حول ممر لاتشين، الطريق الاستراتيجي الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وإقليم كاراباخ المتنازع عليه.

وأضافت - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي صباح اليوم /الخميس/- "أن هذه الاشتباكات أدت بالفعل إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات. ولذلك، من الضروري خفض التصعيد والاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضية"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالمساعدة في التغلب على التوترات ومواصلة مشاركته من أجل السلام والاستقرار المستدامين في منطقة جنوب القوقاز.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذرية- في بيان نشرته قبل ساعات- إن باكو ذكرت مرارا وتكرارا أن استمرار وجود القوات الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في أراضي أذربيجان ما زال يشكل مصدر خطر، وأن أذربيجان تعتبر الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية ونزع سلاح المليشيات المحلية ضرورة مطلقة.. وذلك في ضوء تصاعد التوترات بين الدولتين المُتجاورتين خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ناجورنو كاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ومع ذلك، فإن المنطقة تضم سكانًا من أصول أرمن وتحكمها بحكم الأمر الواقع سلطات جمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا، والمعروفة أيضًا باسم جمهورية أرتساخ، منذ التسعينيات، عندما سعت المنطقة لأول مرة إلى الانفصال عن أذربيجان، ومنذ ذلك الحين، تمتع السكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ والميليشيات المحلية بدعم من يريفان.