نورهان خفاجي: المطارات المصرية حققت طفرة تطويرية في ظل أزمة كورونا |فيديو

قالت نورهان خفاجي، صحفية شؤون الطيران المدني ومطار القاهرة بموقع “صدى البلد”، إن المطارات المصرية استطاعت أن تحقق إنجازات ملموسة خلال آخر عامين، في ظل ظروف صعبة تعيشها بلدان العالم وخاصة قطاع الطيران المدني بسبب أزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا.

وأضافت نورهان خفاجي ، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن المطارات المصرية استطاعت أن تصمد في ظل جائحة كورونا وتحقق إنجازات على مستوى التجهيزات والإجراءات المتبعة على الركاب، وهو ما دعمها في تصدر قائمة مجلس المطارات الدولي وعزز من قدراتها على مواجهة الوباء، وهو ما كان له انعكاس على الحركة الجوية.

وأشارت صحفية شؤون الطيران، أن مطار القاهرة استطاع أن يحصد المركز الأول في قائمة مجلس المطارات الدولي، باستقباله أكثر من 11 مليون راكب خلال العام 2021، فيما جاء مطار الغردقة في المركز الخامس ومطار شرم الشيخ في المركز الثامن ضمن القائمة التي أعلنها المجلس، على مستوى مطارات القارة الإفريقية.

وأوضحت نورهان خفاجي، أن زيادة الحركة التي شهدتها مطار القاهرة والمطارات المصرية، سببها هو تحقيق طفرة صحية داخل المطارات عن تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز الأنظمة الصحية من خلال تركيب كاميرات حرارية، وغيرها من التجهيزات التي كان لها أثر إيجابي على الحركة الجوية داخل المطارات وعمل على زيادتها.

وحققت المطارات المصرية إنجازاً كبيراً على مستوى القارة الإفريقية في حركة الركاب والشحن الجوي حيث تصدر مطار القاهرة الدولي القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات " ACI " لأول عشر مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب في عام 2021 .

كما جاء مطار القاهرة في "المركز الثاني" في حركة شحن البضائع ، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب وفقا لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات.