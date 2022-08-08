عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للبوتشا يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لبطولة بولندا المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

دخل منتخب مصر للبوتشا، معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة  في بطولة التحدي للبوتشا ببولندا خلال الفترة من ٢٤_ ٢٩ اغسطس الجاري .

وتعتبر هذه البطولة المحطة الثانية من محطات التأهل لباريس ٢٠٢٤، وكانت المحطة الأولى هي بطولة إفريقيا في نسختها الأولى والتي حقق فيها منتخب مصر ثلاث ميداليات متنوعة ذهبتين وبرونزية في أول مشاركة رسمية مصرية في بطولات البوتشا.

وصرح الدكتور إبراهيم أمين  رئيس البعثة وأمين صندوق الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، أن الفريق خاض معسكر مفتوح لمدة شهر بعد الرجوع من بطولة إفريقيا.


وأضاف أن هذا المعسكر هو الأخير للمنتخب المصري، استعدادًا للبطولة المقامة في بولندا الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد آدم  رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إن المنتخب يحظى بدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولجنة إعداد البطل البارالمبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارتفاع مستمر.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-8-2022

الأهلي أم بيراميدز..الزمالك مهدد بالغياب عن كأس سوبر لوسيل بفرمان من كاف

فرج عامر يثير الجدل ويعلن أسماء 9 صفقات في الأهلي رسميا

كان بيتنطط.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب عمرو أديب

شوف أنت مين .. مجدى عبد الغنى يوجه رسالة قوية | شاهد

تنسيق الكليات 2022 | قرارات عاجلة وأخبار سارة للطلاب

مصطفى فتحي يتمسك باللعب للأهلي ويرفض الانضمام لمعسكر التعاون السعودي

فايلر يعود للصورة.. سواريش يكتب سطور نهايته رغم الفوز على الاتحاد

ترشيحاتنا

عاطل يشعل النيران في جاره العجوز بالمحلة الكبري بسبب إلقاء القمامة

20 منحة كاملة لـ أوائل الثانوية العامة 2022 من جامعة مصر للمعلوماتية

أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة الأزهر

فيتوريا يطلب زيارة الأجهزة الفنية في مقرات تدريب الأندية

لحظة مرعبة.. فيديو لطائر متوحش يهاجم حراس البرية ويحاول إلتهامهم

وزيرة الهجرة من الدقهلية: القيادة السياسية حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف شاب طلبوها للزواج ! .. من هي مروة راتب مُفجرة التريند وماذا تعمل؟

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى فنيين المرشحين للعمل بهيئة السكك الحديدية

مأساة سعاد حسونة الناجية الوحيدة بعد دفن عائلتها تحت أنقاض القصف الاسرائيلي|فيديو

صور نادرة.. سماح أبو بكر عزت تستعيد ذكرياتها مع والدها

فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى فنيين المرشحين للعمل بهيئة السكك الحديدية

بتقلد مايكل جاكسون .. شقيقة حلا شيحة: أختي شاطرة في الرقص |فيديو

صغير ومعندوش خبرة.. حقيقة تعاطف حورية فرغلي مع قاتل نيرة أشرف "فيديوجراف"

بيتقدملي أكثر من 50 ألف يوميا.. مروة راتب تثير الجدل بعدد عروض الزواج التي ترفضها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

سقنن رع.. الملك الشهيد

كريمة أبو العينين

الصين أمريكا.. أكشن هنصور

إلهام أبو الفتح

ضوابط إعلام الطفل .. وماذا بعد؟

محمود دياب

تعددت الأسباب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 6

عصام الدين جاد

الحوار الوطني.. عن علم وحب

اسلام عوض

الحوار الوطني.. عندما انتصر العقل على القتل

نهال علام

الإعلام والتنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ