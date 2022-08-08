منتخب مصر للبوتشا يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لبطولة بولندا المؤهلة لكأس العالم

دخل منتخب مصر للبوتشا، معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة التحدي للبوتشا ببولندا خلال الفترة من ٢٤_ ٢٩ اغسطس الجاري .

وتعتبر هذه البطولة المحطة الثانية من محطات التأهل لباريس ٢٠٢٤، وكانت المحطة الأولى هي بطولة إفريقيا في نسختها الأولى والتي حقق فيها منتخب مصر ثلاث ميداليات متنوعة ذهبتين وبرونزية في أول مشاركة رسمية مصرية في بطولات البوتشا.

وصرح الدكتور إبراهيم أمين رئيس البعثة وأمين صندوق الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، أن الفريق خاض معسكر مفتوح لمدة شهر بعد الرجوع من بطولة إفريقيا.



وأضاف أن هذا المعسكر هو الأخير للمنتخب المصري، استعدادًا للبطولة المقامة في بولندا الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، إن المنتخب يحظى بدعم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولجنة إعداد البطل البارالمبي.