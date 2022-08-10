ضحية الانترنت.. القصة الكاملة لحادث طعن رجل زوجته بزعم مراسلة الشباب بالمنوفية

اتهامات متبادلة وزوجة ترقد بين جدران العناية المركزة في حالة خطيرة، تعاني من تهتك بالكبد و3 طعنات بالرقبة والصدر والبطن ، و3 أولاد لا يعلمون مصيرهم.. هذا هو حال أسرة تعدى فيها الزوج علي زوجته بسكين في إحدى قرى مركز منوف في محافظة المنوفية.

صباح صاحبة الـ 35 عاما نشب خلاف مع زوجها ، بسبب موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واتهامات لها من زوجها بمراسلة شباب علي الانترنت.

ونفت الزوجة التهم الموجهة إليها من زوجها ، وأكدت له أن ذلك لم يحدث ولم تتحدث مع أحد عبر الانترنت ليصمم الزوج وأنه ضبط لها محادثات مع أحد الشباب لتنشب بينهم مشادة كلامية تتطور الي مشاجرة.

شجار مستمر واتهامات متبادلة بين الزوجين، بعد زواج استمر 15 عاما ليقوم الزوج بإحضار سكين ويتعدي علي زوجته بالضرب 3 طعنات مختلفة في الصدر والبطن والرقبة .

حيث فقدت الزوجة الوعي وسقطت وسط دماءها واعترف الزوج بالتعدي علي زوجته وإحداث إصابتها .

وقال الزوج في اعترافاته في محضر الشرطة ، إن زوجته صباح تراسل شباب عبر الانترنت وموقع الفيس بوك وأنه انذرها أكثر من مرة الا أنها كانت تنفي باستمرار قيامها بذلك.

واضاف الزوج أنه ضبط عدة محادثات بينها وبين أحد الشباب ونشبت بينهم مشادة كلامية تحولت إلي مشاجرة قام بالحصول علي سكين وسدد إليها ٣ طعنات في الصدر والرقبة والبطن حتي سقطت بيت الحياة والموت.

وتابع الزوج أنه كان يحاول تلبية متطلبات زوجته وأبناءه الثلاثة وكانت دائم الشك في سلوك زوجته ونشبت بينهم العديد من الخلافات الزوجية حتي قرر التخلص من حياتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تم القبض علي المتهم عقب ارتكابه الواقعة وتقديمه للتحقيق.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بقيام قهوجي بالتعدي علي زوجته بسكين محاولا قتلها بطعنات نافذه.

وبانتقال قوات الشرطة برئاسة الرائد مراد ابو الدهب رئيس مباحث منوف تبين إصابة " ص، س، ح " 34 سنة ربة منزل ومقيمة قرية هيت بطعنات نافذة بمناطق الصدر والبطن والرقبة.

وبسؤالها أكدت قيام زوجها " ا، ع، ن "45 سنة قهوجي بالتعدي عليها ب ٣ طعنات إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي أثرها بإحضار سكين والتعدي عليها بالضرب.

وتم احتجاز السيدة في مستشفي شبين الكوم في حالة سيئة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.