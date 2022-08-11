أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 11-8-2022

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، علي مستوي البنوك العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-8-2022، نحو 19.15 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع

وبحسب مواقع مصرفية متخصصة فإن أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه كان في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

ثاني أعلي سعر



وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيها للشراءو 19.18 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، التحراي الدوليCIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي.

الدولار

استقرار الدولار



واستقرسعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022، علي مستوي البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا

سعر الدولار في البنك المركزي



واعلن البنك المركزي المصري ارتفاع بمتوسط سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بمقدار 5 قروش علي الأقل علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 19.09 جنيها للشراء و 19.17 جنيها للبيع.

أدني سعر

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيها للشراء و 19.16 جنيها للبيع في بنك البركة الإسلامي.

الدولار الدولار

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيها للشراء و 19.19 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر",

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهليQNB.

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار



سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك المشرق: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.