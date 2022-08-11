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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلي سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 11-8-2022

صدى البلد

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، علي مستوي البنوك العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 11-8-2022، نحو 19.15 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع

 

وبحسب مواقع مصرفية متخصصة فإن أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه كان في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

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سعر صرف اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-8-2022

ثاني أعلي سعر 


وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيها للشراءو 19.18 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، التحراي الدوليCIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي.

الدولار
الدولار

استقرار الدولار 


واستقرسعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات  له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022، علي مستوي البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا

سعر الدولار في البنك المركزي


واعلن البنك المركزي المصري ارتفاع بمتوسط سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بمقدار 5 قروش علي الأقل علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 19.09 جنيها للشراء و 19.17 جنيها للبيع.

أدني سعر

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيها للشراء و 19.16 جنيها للبيع في بنك البركة الإسلامي.

الدولار

الدولار
الدولار

متوسط سعر الدولار

 

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيها للشراء و 19.19 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر",
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهليQNB.

 

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار
سعر الدولار


سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر صرف الدولار متوسط سعر الدولار أدني سعر سعر الدولار في البنك المركزي استقرار الدولار

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