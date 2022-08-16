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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقيع بروتوكولات تعاون بين فرع النادي بشيراتون وأكاديميات رياضية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين فرع نادى النادى بشيراتون مع مجموعة من الأكاديميات الرياضية؛ استعداداً لمرحلة تشغيل الفرع الجديد الفترة المقبلة.

قام بتوقيع بروتوكولات التعاون  الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادى النادى بشيراتون، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة، بحضور الدكتور يحيى فارس رئيس مجلس إدارة شركة OC Sport، والكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، والرياضيين.

أعرب وزير الرياضة عن تقديره لمختلف الأكاديميات التى تشارك بنشاطها فى فرع نادى النادى بشيراتون ، وتمثل إضافة جديدة للنادى بعد افتتاحه، والذي سيخدم الأعضاء من خلال توفير كل الخدمات الشبابية والرياضية لهم.

أعلن وزير الرياضة أن الافتتاح التجريبي لفرع نادى النادى بشيراتون سيكون يوم ٣ سبتمبر المقبل يعقبه مرحلة التشغيل الرسمي، مشيراً إلى أن النادى يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية التى تمتاز بها مصر فى مختلف محافظات الجمهورية.

النادى شيراتون وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أحمد حسن

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