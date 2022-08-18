أحمد الفيشاوى: معملتش كوميديا من 10 سنوات

قال الفنان أحمد الفيشاوي أنا بقيت مدمن شغل فى الوقت الحالى، و فيلم "الدعوة عامة" يُعرض حاليا فى السينمات، واستغرق ٣ أسابيع فقط فى تحضيره.



أما عن رأيه في المخرج وائل فرج فقال يستطيع فعل كل شئ لأن لديه وحدة مونتاج كاملة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بحب السيما والبرنامج من تقديم شريف نور الدين على ميجا إف إم.



وعبر عن تعاونه مع الفنانة أسماء أبو اليزيد فى أكتر من عمل "وسعيد جدا بالتمثيل معها بمجمل ٤ أعمال تقريبا".

أما عن أحداث الفيلم فهي كوميدية جدا وأراهن على نجاحه وإعجاب الجمهور، وكنت متحمس للمشاركة فىه بسبب الورق، وهو الشيء المهم بالنسبة لي قبل مشاركتى فى أى عمل.



واختتم قائلا لم أقم بتمثيل كوميدي منذ أكتر من ١٠ سنوات، وحاليا اقوم بتصوير فيلم "رهبة، وأجسد شخصية (سيد رهبة) وهو معلم في منطقته والناس تخاف منه وأذهب حاليا للتدريب على قيادة البلدوزر.

