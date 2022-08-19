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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات سلة الزمالك في بطولة الوحدة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الوحدة الدولية الودية عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

 

وتقام بطولة الوحدة الودية في الإمارات خلال الفترة من20 إلى 26 أغسطس الجاري، ضمن استعدادات "سلة الزمالك" للموسم الجديد.

 

وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:-

الزمالك ضد الوصل يوم 20 أغسطس الساعة 5 مساء

الزمالك ضد الوحدة يوم 21 أغسطس الساعة 7 مساء

الزمالك ضد الظفرة يوم 24 أغسطس الساعة 7 مساء

الزمالك ضد منتخب الإمارات يوم 25 أغسطس الساعة 7 مساء

 

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد مرعي قد أعلن عن قائمة الفريق المشاركة في البطولة والتي تضم كل من، "أدهم عصام وعبد الرحمن سعد وإسلام سالم وحازم المشد وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد يأسر عبد الوهاب ومعاذ أيمن ومصطفى كيجو وعلي حجازي وتيريل تو هولواي وأحمد نضال".

 

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سلة الزمالك" من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

سلة الزمالك اللجنة المنظمة الزمالك أحمد مرعي

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