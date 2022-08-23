تعاون في جميع المجالات.. تفاصيل لقاء السيسي مع قادة الإمارات والأردن والبحرين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، ضيوف مصر الكرام، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف الى ترسيخ الامن، والسلام، والاستقرار ، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.