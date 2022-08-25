مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق صان الحجر – أولاد صقر .

وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق صان الحجر – أولاد صقر، أمام المزرعة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر وأسفر عن مصرع 3 شباب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلًا من :جمال ع ع" و "علي ع ع" و"أحمد ع ح" مُقيمين جميعًا بدائرة مركز صان الحجر وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى صان الحجر.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.