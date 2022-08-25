عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق صان الحجر – أولاد صقر .

 

وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق صان الحجر – أولاد صقر، أمام المزرعة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر وأسفر عن مصرع 3 شباب.

نزيف على الأسفلت.. مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث بالشرقية

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلًا من :جمال ع ع" و "علي ع ع" و"أحمد ع ح" مُقيمين جميعًا بدائرة مركز صان الحجر وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى صان الحجر.

 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

تصادم الشرقية حادث تصادم النيابة النيابة العامة الأجهزة الامنية مستشفي حادث بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف منشط أفضل من الفياجرا لن يعرفه الرجال

بعد تصدرها التريند بسبب تشوه وجهها.. صور تكشف جمال مي عز الدين قبل وبعد

امتى المريض ؟ | والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

الدولار بيجري|الأخضر قرب أعلى مستوى في 20 عامًا وهذا سعره أمام الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. التعليم العالي تعلنها عبر هذا الرابط

رد فعل ناري من سواريش بعد علمه بأنباء رحيله عن الأهلي|شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

الخطيب يوافق على تسويق 8 لاعبين..وتفويض من الإدارة لإقالة سواريش نهاية الموسم..فيديو

موضوعات متعلقة

ملفوفين في ملايات.. ربة منزل خفضت تسعيرة الدعارة 500 جنيه لمنافسة بواب الغردقة

رموها حيّة في الترعة | كشف خبايا قتل دلوعة العيلة بـ المنصورية

أهلها علقوا لها الرمانة.. سيناريو مرعب لـ جثة فتاة المنصورية المربوطة|تفاصيل

ترشيحاتنا

المجلة الدولية للسياسات العامة تحصل على أعلى تقييم لمجلة علمية محلية

مجموعة الموت تطرق أبواب دوري أبطال أوروبا قبل ساعات من القرعة

دعوات لاستخدام المياه بـ "الفطارة".. شاهد| الصين تلجأ لـ "قصف السحاب"

الأهلي يستقر علي رحيل ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الحالي

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تفريج الكرب.. مجدي عاشور يوضح

3 قرارات لرئيس الوزراء بشان مشروعات المنفعة العامة 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

إزاي تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة لذيذة ورخيصة وجديدة

أخيرًا.. لبنى عبدالعزيز تبوح بآخر وصايا دلال عبد العزيز لدنيا وإيمي سمير غانم

فيديو

قوات حرس الحدود تنجح في اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط 967 مهاجر غير شرعي

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

تعرف على شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لـ المطلقات والأرامل.. فيديوجراف

رحلة النجاة إلى الوطن .. عام على عودة المصريين من جحيم كابول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ