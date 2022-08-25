رئيس الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اول سبتمبر.. ونجتهد حتى لا يتجاوز عدد المواليد في الأسرة الواحدة طفلين

أعلنت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وتمثلت حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بحي تصريحات رئيس الوزراء في إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين من أول الشهر المقبل ومن المقرر أن يستفيد من هذه الزيادة 37 مليون مواطن .

كما سيتم إضافة نصف مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إضافة أيضا 600 ألف أسرة يتكفل بهم الجمعيات الأهلية و480 ألف أسرة يأخذون دعما غذائيا.

وقال رئيس الوزراء ، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري بزيادة 4.1 مليون أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

دعم نقدي لـ 500 ألف أسرة

كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

ومن المقرر أن يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن هناك حوالي 64 مليون مستفيد من بطاقة التموين، بما يمثل حوالي 23 مليون بطاقة، منوهاً بأنها كانت تتكلف 3 مليارات، وتمت زيادة 833 مليون جنيه أي نحو مليار على هذه التكلفة وهي بنسبة 50% زيادة، نظراً لزيادة 100 جنيه إضافية على بطاقات التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين

وأوضح أنه سيتم إضافة 100 جنيه على الأسرة الواحدة، و200 جنيه للأسرتين، و300 جنيه للبطاقات الموجود بها أكثر من ثلاث أسر، موضحا أنه تم حصر الفئات الأكثر احتياجا ومستفيدين من بطاقة التموين.

وأضاف أنه تمت زيادة بعض السلع على قائمة الصرف لبطاقات التموين، إضافة إلى زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف، لافتا إلى أنه تم مراجعة البيانات وبالتالي قائمة الصرف لهؤلاء الأُسر ستكون متاحة اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل لصرف الزيادات المحددة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، إن الوزارة لا يقتصر عملها على الاكتفاء بالدعم النقدى ولكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، التوسع فى الحضانات ، وكافة المجالات ومنها برامج سماد المنزل من سكن كريم ، مياه شرب وصرف صحى بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة .

وأضافت " القباج " خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن حزمة تمويل تكافل وكرامة ارتفع عدد مستفديها من 19 : 25 مليون خلال شهور قليلة والذى يؤكد مدى احترام مصر لحقوق الانسان والاستثمار فى البشر لافتة إلى أنه تم توزيع 250 ألف بطافة لمبادرة تكافل وكرامة وكل أسرة ستستلم بطاقتها فى منازلها.

رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري.

في سياق متصل ، قال قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن تحدي الزيادة السكانية يعد الأصعب، لافتا إلى أن عدد المواليد هذا العام بلغوا ٢ مليون و١٨٥ ألف، وعدد الوفيات وصل ٥٥٠ ألف مواطن، وهناك فرق حوالي مليون و٦٠٠ ألف نسمة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تاكل التنمية.

طفلين لكل أسرة

وطالب "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأسر الجديدة، بألا يتجاوز عدد إنجاب الأطفال على اثنين، مؤكدا حدوث تحول كبير، وتعويض الفجوة خلال ٤٠ عاما ماضية، مشيرا إلي أنه يجب أن تتم توعية المواطنين بتنظيم الأسرة.

وأضاف أن هناك مشاريع قانون لتغليظ عقوبة الزواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم.