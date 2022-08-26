تانيا قسيس: أول أغنية بمصر كانت أمام السيسي في افتتاح كنيسة الميلاد

أكدت المطربة تانيا قسيس، أن الأغنية الرومانسية هى مزاج لـ الكثير، و الجميع يستمتع بالأغنية الرومانسية فى أوقات معينة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولي، أنها تقدم الشكل لـ كل من شارك معها فى أغنية "حكايتك فيا" وهى من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع فادي إبراهيم.

ولفتت إلى أنها غنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العاصمة الإدارية و تحديدًا فى افتتاح كنيسة الميلاد، وأشارت إلى أنها أول مرة تغنى فى مصر كانت فى العاصمة الإدارية.

وأوضحت أنها كانت خائفة أثناء الغناء فى البداية بمصر، وذلك لأن المواطن المصري لديه طرب مميز، و الشعب المصري مميز بسماع الأغاني.

وقامت بغناء أكثر من أغنية على الهواء منها أغنية جينا على مصر.

وكشفت أنها غنت أمام رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وأنها لاحظت دموعه فى أحد الحفلات و أثناء الغناء، أمامه، فى ذكري عن لبنان.