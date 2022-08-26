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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: مشروع الحمام يهدف لاستصلاح أراضي زراعية جديدة بغرب الدلتا

وزير الري يتفقد مشروع
وزير الري يتفقد مشروع الحمام

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وتفقد سويلم محطة (١) على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة ، بقدرة رفع ٩ متر وبنسبة إنجاز حالياً تصل إلى ٣٩% ، حيث تم الإنتهاء من حوض الطرد  ، وجاري العمل في حوض المص وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

وعقد سويلم إجتماعاً مع مهندسى وفني الوزارة العاملين بالمشروع ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وممثلى الشركات المنفذة ، واستشارى المشروع ، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل.

وأثنى سويلم على المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين بالمشروع ، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وقال إنه تم تنفيذ حوالي ٣٨.٥٠% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٩ – ٥٠) % من المستهدف ، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٣٢ % ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٥٢ % ، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

الري الدكتور سويلم الحمام مصرف العموم جنوب الضبعة

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