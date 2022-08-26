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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية تنتقد الاتهامات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب

صدى البلد

انتقدت السفارة الروسية في واشنطن الاتهامات الأمريكية بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا، وقالت اليوم الجمعة ، إن اتهامات واشنطن ليست أكثر من "تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة".


وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه جاء في بيان الخدمة الصحفية للسفارة الروسية أن "وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نشر التكهنات حول معسكرات التصفية التي تزعم أننا أنشأنها في جمهورية دونتيسك الشعبية، فضلاً عن تورط القوات المسلحة لروسيا الاتحادية في تدمير المؤسسات التعليمية والطبية والمرافق الثقافية في جمهورية لوجانسك الشعبية.هذا تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة".


وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن "روسيا ملتزمة بمراعاة قواعد القانون الإنساني الدولي". 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت الليلة الماضية تقريرا صادر عن برنامج مرصد الصراع المدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن أدلة على عمليات تصفية نفذتها روسيا في أوكرانيا وعمليات ترحيل قسري منها.
 

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