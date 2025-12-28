الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد العائلة المقدسة بدير القديس كيرلس الكبير بالعمرانية

احتفل الرهبان الفرنسيسكان بمنطقة القاهرة، التي تضم القاهرة، والجيزة، والسويس، وبورسعيد، بعيد العائلة المقدسة، وذلك بدير القديس كيرلس الكبير، بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة إقليم الإخوة الأصاغر بمصر.

الميلاد والقديس فرنسيس

واستُهلّ اللقاء بكلمة روحية ألقاها الأب ممدوح شهاب، راعي كنيسة سان جوزيف، بوسط البلد بعنوان "الميلاد والقديس فرنسيس"، تناول خلالها البُعد الروحي لسرّ الميلاد في فكر القديس فرنسيس الآسيزي، وانعكاسه على حياة العائلة المسيحية القائمة على البساطة، والمحبة، والالتزام بالإنجيل.

تلا ذلك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الذي ترأس خدمتها الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

وفي عظته، ركّز الخادم الإقليمي على المقومات الأساسية التي تضمن ثبات الأسرة، واستقرارها، محددًا إياها في أربع ركائز رئيسية: مركزية الله في الحياة العائلية، والمحبة الثابتة، والوحدة الحقيقية، والثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة.

واختُتم الاحتفال في أجواء من الصلاة، حيث رفع الجميع الشكر لله على نعمة العائلة، متمنين أن يبارك الرب جميع الأسر، ويحفظها في السلام، ويمنحها نعمة الثبات، والمحبة الدائمة.