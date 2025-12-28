قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
أخبار البلد

الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد العائلة المقدسة بدير القديس كيرلس الكبير بالعمرانية

ميرنا رزق

احتفل الرهبان الفرنسيسكان بمنطقة القاهرة، التي تضم القاهرة، والجيزة، والسويس، وبورسعيد، بعيد العائلة المقدسة، وذلك بدير القديس كيرلس الكبير، بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة إقليم الإخوة الأصاغر بمصر.

الميلاد والقديس فرنسيس

واستُهلّ اللقاء بكلمة روحية ألقاها الأب ممدوح شهاب، راعي كنيسة سان جوزيف، بوسط البلد بعنوان "الميلاد والقديس فرنسيس"، تناول خلالها البُعد الروحي لسرّ الميلاد في فكر القديس فرنسيس الآسيزي، وانعكاسه على حياة العائلة المسيحية القائمة على البساطة، والمحبة، والالتزام بالإنجيل.

تلا ذلك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الذي ترأس خدمتها الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

وفي عظته، ركّز الخادم الإقليمي على المقومات الأساسية التي تضمن ثبات الأسرة، واستقرارها، محددًا إياها في أربع ركائز رئيسية: مركزية الله في الحياة العائلية، والمحبة الثابتة، والوحدة الحقيقية، والثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة.

واختُتم الاحتفال في أجواء من الصلاة، حيث رفع الجميع الشكر لله على نعمة العائلة، متمنين أن يبارك الرب جميع الأسر، ويحفظها في السلام، ويمنحها نعمة الثبات، والمحبة الدائمة.

الرهبان الفرنسيسكان عيد العائلة المقدسة القديس كيرلس الكبير الميلاد القداس

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

ضبط عاملين بحوزتهما أموال للتأثير على الناخبين بأبو تشت

ضبط عاملين بحوزتهما أموالاً للتأثير على الناخبين بـ «أبو تشت» بقنا

ضبط سيدتين سرقتا هاتفًا محمولًا بالإسكندرية بأسلوب المغافلة

ضبط سيدتين سرقتا هاتفًا محمولًا بالإسكندرية بأسلوب المغافلة

بحوزتهما كشوف .. ضبط شخصين لحث الناخبين على التصويت مقابل أموال بدشنا

بحوزتهما كشوف.. ضبط شخصين لحث الناخبين على التصويت مقابل أموال بدشنا

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

