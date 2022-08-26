الملاكم الأمريكي ديفين هاني يستعرض سيارته الجديدة مرسيدس- AMG G 63

أضاف الملاكم الشهير ديفين هاني مؤخرًا سيارة أخرى إلى مجموعة سياراته ذات الألوان الداكنة، وهي مرسيدس - AMG G 63 ولم ينتظر طويلاً لتقديمها لجمهور متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إذ التقط صورة لها قبل رحلته على متن طائرته خاصة.

الملاكم الأمريكي المحترف ديفين هاني البالغ من العمر 23 عامًا فقط ، حصل على لقب WBC منذ عام 2019. وبعد فترة وجيزة ، في عام 2022 ، أضاف ألقاب WBA و IBF و Ring و WBO إلى أرشيفه المهني.

ديفين هاني

وهو معتاد على العيش الباذخ ومظاهر الثراء وطبعا من ضمنها أسطول فاخر من السيارات، في وقت مبكر من هذا العام ، اشترى سيارة مرسيدس مايباخ S 580 بطلاء أسود وحزمة تجهيز داكنة الألوان ، والتي من شأنها أن تضفي مزيدا من الغموض والقوة على السيارة، ولتكون بمثابة الشقيقة الصغرى لسيارة لاند روفر رينج روفر سوداء اللون أيضا. بعد بضعة أشهر ، عاد إلى وكيل السيارات الذي يتعامل معه وهو Champion Motoring في سان دييغو ، كاليفورنيا ، لشراء طراز آخر.

ديفين هاني

كشف الحساب الرسمي للوكيل نفسه على انستجرام أن ديفين هاني اشترى سيارة مرسيدس - AMG G 63 ذات مظهر خارجي داكن، مطلية باللون الأسود غير اللامع ، مع حزمة AMG Night Package. لم يستغرق هاني وقتًا طويلاً لتسلمها ، وقام بنشر صورة لسيارة الطرق الوعرة على حسابه الشخصي بانستجرام ليريها لمتابعيه البالغ عددهم 1.4 مليون ، قبل أن يتوجه إلى الطائرة خاصة.

الطائرة التي حلق بها Devin Haney هي من طراز Phenom 300 برقم متسلسل N333FX. تم بناء الطائرة في عام 2011 من قبل شركة Embraer البرازيلية ، كجزء من سلسلة Phenom 300. تتسع لـ 7 ركاب ، بما في ذلك أفراد الطاقم كلهم من طيارين، تتميز بقية المقصورة بتصميم من ستة مقاعد ، مع أربعة مقاعد تواجه بعضها البعض ومجموعة أخرى من مقعدين خلفهم.