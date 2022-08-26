توك شو.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس وإضافة 5 سلع جديدة لقائمة تموين سبتمبر

تناولت برامج “التوك شو”، اليوم، الجمعة مجموعة من الموضوعات والقضايا الهامة، ومن أبرزها :

كشف المهندس محمد سعد الله، وكيل وزار التموين واالتجارة الداخلية عن تفاصيل تطبيق الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الوزارة .



وقال "سعد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن الحزمة تم تجهيزها بالفعل، والأسر التي سيصرف لها الدعم تم تحديدهم عن طريق لجنة مشتركة بين وزارة التموين والتضامن والمالية تحت إشراف الرقابة الإدارية.

الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا



وأضاف وكيل وزارة التموين أن الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا، متابعًا أن 8 مليون بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية هم من سيتوفر لهم الدعم الإضافي.

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن الأمس بحوالي درجة مئوية ، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى ، وبالتالي تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكستر نيوز " ، أن طقس اليوم حر رطب علة القاهرة الكبرى ، والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على مدن جنوب البلاد .

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة ، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.2 جنيه للبيع، و19.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.26 جنيه للبيع و 19.7 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.77 جنيه للبيع و22.55 جنيه للشراء.



قالت الدكتور ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكة الأمان الاجتماعي، إن مبادرة طريقك أمان، هدفها دعم الشباب الذى يعملون فى توصيل الطلبات " دليفري، موضحة أن هناك 6 ملايين عامل فى خدمات التوصيل، و الوزارة كانت تهدف أيضًا لعمل قاعدة بينات لهم.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكة الأمان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الهدف من المبادرة هو عمل تأمين شامل لـ عمال الدليفري، و الوزارة تستهدف فى المرحلة الأولى دعم 8000 عامل.

قال المهندس محمد سعد الله، وكيل وزار التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا، متابعًا أن 8 ملايين بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية هم من سيتوفر لهم الدعم الإضافي.



وأوضح "سعد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الـ 8 مليون بطاقة يتضمنوا 36 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين تموينيًا أي أكثر من50% من إجمالي المواطنين المتواجدين على البطاقة التموينية سيحصلون على الدعم الإضافي.

دعم الـ 100 لـ 7.5 مليون بطاقة

تحدثت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، عن حالتها الصحية، وقالت إنها بخير، وأنها غاضبة من مروجي شائعة وفاتها، وكشفت أنها تجهز لـ عمل سيتم عرضه فى رمضان المقبل، وتأثرت أثناء الحديث عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف أثبت جدية في نشاط العمل التنموي والتدخلات الاجتماعية على مدار الأشهر الماضية بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنفوجرافا عن ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات فاقت توقعات المؤسسات الدولية.

وصرح صندوق النقد الدولي، بأن مصر ستحقق رابع أعلي نمو لعام 2023، وسط أهم الاقتصادات العالمية .

كشف المهندس محمد سعد الله، وكيل وزار التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل تطبيق الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الوزارة.



قال محمود التوني، رئيس شبكة تلفزيون الحياة، إن التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة أظهر القوى الناعمة المصرية ، موضحا أن ما حدث في المهرجان ، خلال الأيام الماضية أبهر الجميع .

وأضاف رئيس شبكة تليفزيون الحياة ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن حفلة الشيخ ياسين التهامي أظهرت حالة غير متوقعة على مواقع التواصل الاجتماعي من محبيه ، متابعا : " مشاهدات كبيرة للحفل واهتمام كبير يعكس فكرة التراث والأرشيف " .