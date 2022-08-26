لتنفيذ خطة نيفين الكيلاني.. تفاصيل اجتماع قيادات هيئة قصور الثقافة

عقد قيادات هيئة قصور الثقافة اجتماعا أمس، تنفيذا لتوجيهات د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشأن تطوير المنتج الثقافي وضمان وصوله إلى جميع المواطنين مع الاهتمام بكافة السبل التي تحقق التنمية المستدامة من خلال التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الثقافة وكافة مؤسسات الدولة بتقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة فى كل ربوع الوطن.

وكان قد اجتمع الفنان هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية بالأقاليم الستة التابعة.

يأتي الاجتماع من أجل تنفيذ توجيهات الدكتورة وزيرة الثقافة مع الحرص التام على ضرورة تفعيل برتوكولات التعاون مع كافة مؤسسات الدولة خاصةً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من المواقع الثقافية وكذا المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم فى القرى التي لا يتوافر فيها مواقع ثقافية لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية اللازمة من خلال برامج ذات أهداف محددة تستمر على مدار العام .

وقد وجه عطوة بأهمية تقديم أي مقترحات من شأنها تحسين المشهد الثقافي والفني فى مصر مع التأكيد على الهوية الوطنية والطابع المصري الخاص الذى يضع مصر دائماً فى مقدمة الدول التي تتميز بتاريخ حافل ومتنوع من الثقافات المختلفة.

وأكد الفنان هشام عطوة أهمية استمرار الأنشطة فى الـ 27 فرع ثقافي التابعين للأقاليم الستة والمدارس ومراكز الشباب المنتشرة فى كل محافظات مصر.

وأشار عطوة إلى أنه لا تعارض بين عمليات تنفيذ الأنشطة وسير العملية التعليمية ، وأوضح أن اكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتقديم برامج الرعاية اللازمة لهم سيكون نتاجا طبيعياً للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة بما يخدم أهداف مسابقة" المبدع الصغير" ويتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مؤكدا على أهمية تكاتف جهود الجميع من أجل تنفيذ كل ما يصب فى مصلحة الوطن .