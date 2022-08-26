بوصل الخبز.. طريقة معرفة زيادة الدعم على بطاقات التموين

كشف المهندس محمد سعد الله، وكيل وزار التموين واالتجارة الداخلية عن تفاصيل تطبيق الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الوزارة .







وقال "سعد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن الحزمة تم تجهيزها بالفعل، والأسر التي سيصرف لها الدعم تم تحديدهم عن طريق لجنة مشتركة بين وزارة التموين والتضامن والمالية تحت إشراف الرقابة الإدارية.

الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا



وأضاف وكيل وزارة التموين أن الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا، متابعًا أن 8 مليون بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية هم من سيتوفر لهم الدعم الإضافي.

الدعم الإضافي

استفادة 50% من المواطنين





وأوضح أن الـ 8 مليون بطاقة يتضمنوا 36 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين تموينيًا أي أكثر من50% من إجمالي المواطنين المتواجدين على البطاقة التموينية سيحصلوا على الدعم الإضافي.

طريقة معرفة المواطن لقيمة الدعم



وأجاب عن سؤال :" ازاي المواطن يعرف قيمة الدعم المقدم له سواء 100 أو 200 أو 300 أو إن لم يكن له دعم من الأساس"، قائلًا إن هناك آلية واضحة للغاية وسيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة وهي إرسال رسالة للمستفيدين بهذا الدعم الإضافي عن طريق وصل صرف الخبز الخاص به.

