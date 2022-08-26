أبرزها الدقيق والتونة.. التموين: إضافة 5 سلع جديدة لـ قائمة سبتمبر

قال المهندس محمد سعد الله، وكيل وزار التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم موجه للأسر الأكثر احتياجًا، متابعًا أن 8 ملايين بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية هم من سيتوفر لهم الدعم الإضافي.





وأوضح "سعد الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الـ 8 مليون بطاقة يتضمنوا 36 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين تموينيًا أي أكثر من50% من إجمالي المواطنين المتواجدين على البطاقة التموينية سيحصلون على الدعم الإضافي.



دعم الـ 100 لـ 7.5 مليون بطاقة



وأضاف وكيل وزارة التموين أن الـ 8 مليون بطاقة الموجه لها الدعم الإضافي 7.5 مليون بطاقة منها مخصص لها دعم بـ 100 جنيه، وحصول حوالي 600 ألف أسرة على دعم الـ 200 جنيه، أما بالنسبة لدعم الـ 300 جنيه ستحصل عليه 1000 أسرة.



5 سلع جديدة تضاف لقائمة سبتمبر



وأشار إلى أن هذه الزيادة ستبدأ من أول سبتمبر لـ فبراير القادم، موضحًا أن قائمة شهر سبتمبر تتضمن إضافة 5 سلع جديدة على رأسها الدقيق المعبأ بسعر 11 جنيه و التونة بـ 12 جنيه والمربى 14 جنيه وغيرها من السلع الأخرى.



