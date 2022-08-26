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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. روان بن حسين تبهر جمهورها بفستان جذاب

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".

 


وظهرت بن حسين بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أنيق منقوش بالورود، مما أبرز أناقتها وذوقها الرفيع، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها، كما اختارت لخصلات شعرها البني الطويل تسريحة بسيطة تلائم إطلالتها.

IMG_٢٠٢٢٠٨٢٦_١٦١٠٤٤
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٦_١٦١٠٤٤

أعمال روان بن حسين

طرحت مؤخراً الفنانة الكويتية روان بن حسين أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

وصوّرت روان بن حسين الأغنية في شوارع شكا بمنطقة طرابلس القديمة بتعاون للمرّة الثانية مع المخرج اللبناني ريشا سركيس خلال يومين مستمرّين من التصوير.

أغنية "وحدة استثنائية" من كلمات فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع عمر صباغ، وميكس ل DJ Peter.

وأطلقت روان بن حسين أغنيتها "مشتاق" باللهجة اللبنانية في شهر رمضان المبارك الماضي وقبلها طرحت أغنية "كان يا ما كان" والكليب صوّرته في لبنان مع مبدعين لبنانيين، حيث تخطّى الفيديو ال 64 مليون مشاهدة حتى الآن على يوتيوب.

 

روان بن حسين تبهر جمهورها الفنانة الكويتية فستان جذاب الفنانة الكويتية روان بن حسين اغنيتها الجديدة أعمال روان بن حسين

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