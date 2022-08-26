تن هاج يكشف موقف كاسيميرو من المشاركة مع مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

كشف الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، موقف البرازيلي كاسيميرو من المشاركة مع الفريق غداً أمام ساوثهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاج في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ماقبل المباراة: “كاسيميرو سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، لقد خاض تدريبات مع الفريق، وآمل أن يكون جاهزًا للمباراة المقبلة”.

إصابة نجم مانشستر يونايتد

وتابع: “مارسيال أصيب بقطع في وتر أكيليس وسيغيب عن الفريق الفترة القادمة”.

واختتم: “روح الفريق جيدة، والآن أصبحت أفضل ولكنها مباراة واحدة ويجب أن نبنى على ما بعدها، علينا أن نتطور والجميع يعلم ذلك”.