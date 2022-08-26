أوكرانيا .. إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء

أعلنت شركة الطاقة النووية في أوكرانيا "إنرجوأتوم"، الجمعة، إعادة ربط المحطة النووية العملاقة في زابوريجيا بالشبكة الكهربائية للبلاد بعد فصلها عنها الخميس، بينما لا تزال تخضع لسيطرة القوات الروسية، ويتعرض موقعها للقصف.

وقالت الشركة في بيان إن "أحد مفاعلات محطة زابوريجيا الذي أوقف بالأمس أعيد ربطه بشبكة الكهرباء اليوم"، مؤكدة أن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية.

وأضافت أن المفاعل الذي أعيد ربطه "ينتج الكهرباء لسد حاجات أوكرانيا.. ويجري العمل حالياً على زيادة قوة المفاعل".

وأكدت "إنرجوأتوم" أن "العاملين في محطة زابوريجيا هم حقاً أبطال" يسهرون على "الأمن النووي في أوكرانيا خصوصاً وأوروبا عموماً".

وفي وقت سابق، قالت الشركة إن "أعمالا تحضيرية تجري لإعادة وصل وحدتين بالشبكة في محطة زابوريجيا" الأكبر في أوروبا، مشيرة إلى أنه كان يجري إمداد المحطة عبر خط آخر من شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأشارت إلى أن حرائق في محيط محطة زابوريجيا القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا، تسببت مرتين في انقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مولدات الديزل الاحتياطية "تم تشغيلها على الفور" في المحطة لتجنب "كارثة إشعاعية".

وحذر من أن "روسيا وضعت أوكرانيا وجميع الأوروبيين في موقف على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية".

كما شدد زيلينسكي على ضرورة السماح لمسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بالوصول على وجه السرعة إلى الموقع.

ويوم أمس الخميس، قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، إن استمرار وجود القوات الروسية في المحطة وبالقرب منها "سبب دائم لكارثة نووية محتملة".

ولفت إلى أن أحداث اليوم هي تأكيد آخر على ذلك"، وأضاف "من مستعد لتحمل مسؤولية أمن الغد؟".

وأوضح أن "إنهاء الاحتلال بشكل عاجل ونزع السلاح من محطة زابوريجيا النووية هو السبيل الوحيد لأوروبا للنوم بسلام وعدم الخوف من السحب النووية في سماءها".

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية، لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.

فيما عبر سكان في العاصمة كييف، الواقعة على بعد نحو 556 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المحطة، عن قلقهم إزاء هذا الوضع.