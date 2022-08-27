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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم

تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور المختلفة للفنانة نيللي كريم رفقة زوجها، وانهالت العديد من التعليقات على الصور بسبب شكل نيللي كريم، وظهور كبر سنها من خلال الصور.

 

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فظهرت الفنانة نيللي كريم، بفستان طويل وملون بألوان صيفية مبهجة، كما تميز الفستان بنقشات مميزة وجذابة، ونسقت معه جاكيت جينز باللون اللبني الفاتح الذي يبرز جمالها.

كما نسقت نيللي كريم حقيبة كبيرة مع الاطلاله، وحذاء رياضي باللون الابيض

أما من الناحية الجمالية،  ففضلت الفنانة نيللي كريم الظهور دون مكياج، وببشرتها الطبيعية، كما وضعت نظارة نظر شفافه لتتناسب مع ظهورها، مما ظهر ملامح وجهها وكبر سنها 

كما اختارت نيللي كريم، أن تقوم بتسريح شعرها بطريقة ذيل الحصان الذي يبرز عن جمالها.

ولم تتكلف نيللي كريم، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافته البسيطة.

وإليكم صور الفنانة نيللي كريم..

نيللي كريم
نيللي كريم
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