عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسريبات صوتية.. مفاجأة جديدة في علاقة شيرين عبد الوهاب بـ حسام حبيب|فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل جديدة وخطيرة حول علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بطليقها الفنان حسام حبيب. 

وقال الغيطي: "حسام حبيب لما أبوه اتكلم عن شيرين وكان معاها، قال أنا مش مع أبويا، وتنكر للتصريحات التى خرج بها والده".

هل يقبل الصلح.. شاهد فيديو شيرين عبد الوهاب وهي تسب عمرو دياب

بتاكل كتير.. طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامجه “تقدر مع الغيطي”، أن: "والد حسام حبيب هو سبب المشكلة، وأن هناك تسريبات صوتية تمت إذاعتها أكدت أن والد حسام هو سبب المشكلة".

ولفت إلى أن “والد حسام حبيب دمر العلاقة بين نجله وشيرين، وحسام خرج واتهم طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، بأشياء غير صحيحة، وانا أطالب صديق عمري طبيب شيرين برفع قضية على حسام حبيب”.

 

ووجه طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، رسالة لـ شيرين، وقال: "إنتى ظهرتى وشوفتى حب الجمهور ليكي، والآن على الطريق الصحيح، بعد الانتهاء من المشكلات".

وتابع: "لازم تكمي يا شيرين، وأنا متأكد ولن يكون هناك رجعة مرة أخرى، وما تم تحقيقه من نجاح فى تونس بداية جديد، وقبة الحياة ليكي".

وأوضح أن شيرين من الشخصيات المميز، والجميع يحبها، وعليها أن تثق فى ذلك، مطالبا إياها باختيار الشخصيات التى تحبها، والتى لا تسبب ضررا لها.

وذكر أن المشكلة فى علاج الإدمان، هو التعامل مع شخص يعانى من مشكلات اجتماعية ونفسية، وعضوية.

وأضاف طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب  أن التعامل مع المريض بشكل عام فن.

 

 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب محمد الغيطي طبيب الفنانة شيرين الدكتور نبيل عبدالمقصود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

ترشيحاتنا

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

إغلاق مكتب حماس في إسطنبول.. إسرائيل تعيد العلاقات مع تركيا بهذا الشرط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة.. الليلة

بسبب ارتفاع الأسعار.. التشيك تحذر من خطر اندلاع ثورات في الاتحاد الأوروبي

تحذير للسائقين.. ترك المركبات دون غطاء يعرضك للغرامة 10 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

احذر .. رسالة نصب خطيرة تسحب جميع أموالك من البنك

ظهور سحابة أرجوانية غامضة في السماء يثير ذعر سكان تشيلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ