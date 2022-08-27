تسريبات صوتية.. مفاجأة جديدة في علاقة شيرين عبد الوهاب بـ حسام حبيب|فيديو

كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل جديدة وخطيرة حول علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بطليقها الفنان حسام حبيب.

وقال الغيطي: "حسام حبيب لما أبوه اتكلم عن شيرين وكان معاها، قال أنا مش مع أبويا، وتنكر للتصريحات التى خرج بها والده".

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامجه “تقدر مع الغيطي”، أن: "والد حسام حبيب هو سبب المشكلة، وأن هناك تسريبات صوتية تمت إذاعتها أكدت أن والد حسام هو سبب المشكلة".

ولفت إلى أن “والد حسام حبيب دمر العلاقة بين نجله وشيرين، وحسام خرج واتهم طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، بأشياء غير صحيحة، وانا أطالب صديق عمري طبيب شيرين برفع قضية على حسام حبيب”.

ووجه طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق، رسالة لـ شيرين، وقال: "إنتى ظهرتى وشوفتى حب الجمهور ليكي، والآن على الطريق الصحيح، بعد الانتهاء من المشكلات".

وتابع: "لازم تكمي يا شيرين، وأنا متأكد ولن يكون هناك رجعة مرة أخرى، وما تم تحقيقه من نجاح فى تونس بداية جديد، وقبة الحياة ليكي".

وأوضح أن شيرين من الشخصيات المميز، والجميع يحبها، وعليها أن تثق فى ذلك، مطالبا إياها باختيار الشخصيات التى تحبها، والتى لا تسبب ضررا لها.

وذكر أن المشكلة فى علاج الإدمان، هو التعامل مع شخص يعانى من مشكلات اجتماعية ونفسية، وعضوية.

وأضاف طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب أن التعامل مع المريض بشكل عام فن.