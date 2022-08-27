بفستان أزرق .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل أزرق ذا أكمام مكشوفة و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وكما تميز باللون اللبني المزين بنقوشات الورد.

وانتعلت درة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الموف الفاتح مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دره على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.