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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“سعيد” و"بودن" يستقبلان "مدبولي" بقصر المؤتمرات بتونس لحضور افتتاح قمة "تيكاد 8"

صدى البلد

استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد غادر القاهرة مساء أمس لحضور فعاليات القمة التي ستنعقد بالعاصمة التونسية على مدار يومي 27 و28 أغسطس الجاري. 
 

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية. كما سيعقد مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.


وأعرب الرئيس قيس سعيد عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى قمة تيكاد8. 

من جانبه وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد.

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