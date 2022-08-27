هتلاقيها في الساندوتشات.. وكيل البيطريين: الطفيل الموجود باللحوم والكبد يفرز سم الساركوسيستين

انتشر على مواقع السوشيال ميديا ، مقطع فيديو يظهر وجود ديدان داخل قطع اللحمة والكبدة .

وأشارت شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة ، أن الفيديو المتداول يوضح طفيل الساركوسيست الصنوبري الذي يشبه لسان العصفور.

وأوضحت شيرين زكي، أن الطفيل غالبا يوجد في العضلات كثيرة الحركة والجهد مثل المريء واللسان والقلب والحجاب الحاجز وعضلات المضغ بالخد، وينتشر بباقي عضلات الجسم في الإصابات الكثيفة.

وأضافت أن الطفيل لا ينتقل للإنسان لكن تكمن خطورته في أنه يفرز سم الساركوسيستين الذي يسبب أعراض معوية من قيئ وإسهال وآلام بالمعدة.

حكم اللحوم المصابة بالطفيل :

★ الإصابات الموضعية يتم الاستغناء عن الجزء المصاب مع تجميد باقي اللحوم كإجراء إحترازي

★ الإصابات الشديدة :

نقدر نعرفها بوجود عشرة من الطفيل أو أكثر في قطعة لحم بحجم قبضة اليد ، أو انتشار الطفيل في الجسم بالكامل وحكمها إعدام الذبيحة كاملة .