عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتلاقيها في الساندوتشات.. وكيل البيطريين: الطفيل الموجود باللحوم والكبد يفرز سم الساركوسيستين

طفيل اللحوم والكبدة
طفيل اللحوم والكبدة

انتشر على مواقع السوشيال ميديا ، مقطع فيديو يظهر وجود ديدان داخل قطع اللحمة والكبدة .

وأشارت  شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة ، أن الفيديو المتداول يوضح طفيل الساركوسيست الصنوبري الذي يشبه لسان العصفور.

وأوضحت شيرين زكي، أن الطفيل غالبا يوجد في العضلات كثيرة الحركة والجهد مثل المريء واللسان والقلب والحجاب الحاجز وعضلات المضغ بالخد، وينتشر بباقي عضلات الجسم في الإصابات الكثيفة.

وأضافت أن الطفيل لا ينتقل للإنسان لكن تكمن خطورته في أنه يفرز سم الساركوسيستين الذي يسبب أعراض معوية من قيئ وإسهال وآلام بالمعدة.

حكم اللحوم المصابة بالطفيل :

★ الإصابات الموضعية يتم الاستغناء عن الجزء المصاب مع تجميد باقي اللحوم كإجراء إحترازي

★ الإصابات الشديدة  :

نقدر نعرفها بوجود عشرة من الطفيل أو أكثر في قطعة لحم بحجم قبضة اليد ، أو انتشار الطفيل في  الجسم بالكامل وحكمها إعدام الذبيحة كاملة  .

للحمة والكبدة آلام بالمعدة حكم اللحوم المصابة بالطفيل اللحوم المصابة بالطفيل اللحمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

ترشيحاتنا

سامح عاشور عن قرار استبعاده من الانتخابات: جار اتخاذ إجراءات الطعن

القطاع الخاص وإيرسفنكس.. وزير الطيران ينعش الملفات العاجلة في اجتماعاته الأولى

موجود بكل بيت وبـ جنيه.. مكون يخلصك من إصفرار الأسنان في دقيقة

سامح عاشور الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جمعت بين جورج الراسي وطليقته| شاهد

قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

تصدرت التريند.. شاهد صور سارة الطباخ مع حسام حبيب

بدون مكياج.. يسرا تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

فيديو

تثبيت سعر الفائدة .. أهم قرارات القطاع الاقتصادي لاستكمال مسيرة التنمية | فيديو جراف

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ