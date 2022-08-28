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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس محلية النواب: الحوار الوطني تمهيد لطريق الجمهورية الجديدة

رئيس محلية النواب
رئيس محلية النواب

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لكافة  القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، باستثناء فصيل الإخوان، دعوة مقدرة ومرحب بها من الجميع، وذلك نظرا لتوقيتها بالغ الأهمية، حيث إنه جاء من اجل تحديد أولويات العمل الوطني واحداث توافق من شأنه بلورة آراء إيجابية تساند الدولة المصرية في تجاوز هذه التحديات الراهنة.

وتابع السجيني لـ صدى البلد" أن الحوار الوطني هو تمهيد لطريق الجمهورية الجديدة، من خلال خلق مساحات مشتركة وقواعد  ثابتة بعيدة عن الشعارات الرنانة التي لا تجدي نفعا، كما ان الرئيس السيسي قناعاته قائمة على الحوار ولم يكن بعيدا عنه منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

واختتم رئيس محلية النواب، أن الحوار الوطني جاء هادفا لتكوين مستقبل مشرق وأملا مستدام  قادر على مجابهة الأزمات والتعامل معها بمنطق ، الأمر الذي يحتم على الجميع قبول مخرجات الحوار والتي أرى أنها ستكون هادفة وبناءة.

 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فصيل الإخوان

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