مرثا محروس تنهي مشكلة انعدام الخدمات بمنطقة مستعمرة المجاري بالأميرية 

شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، أهالي مساكن العاملين بشركة الصرف الصحي وذلك للاحتفال بإنهاء تطوير المنطقة وفقأ للتوصيات طلب الإحاطة السابق التي تقدمت به لوزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن انعدام الخدمات في المنطقة .

وقد حضر الحفل المهندس طه محمد نائبا عن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي المهندس محمد محمود مدير المنطقة.

ويذكر أن إستجابة طلب الإحاطة قد أسفرت عن قيام شركة الصرف الصحي بالأتي :

١-موفاة النائبة ومحافظة القاهرة ببيان تفصيلي عن حالة المستعمرة للاطمئنان على سلامة أهالينا.

٢-استكمال كل أعمال لوحات الكهرباء والإنارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣-عمل انترلوك لكل المستعمرة.

٤-تغير اسم المكان بوضع لوحة استرشادية على البوابة بأسم (مساكن العاملين بشركة الصرف الصحي)

أيضا قيام حي الاميرية بالأتي :

١-عمل تقرير للحالات التي قد تحتاج إلى ترميم للاطمئنان على صحة أهالينا.

٢-عمل بروتوكول بين شركة الصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة بمحافظة القاهرة لتولي النظافة الدورية للمنطقة.