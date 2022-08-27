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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق مديرية التربية والتعليم بـ قنا.. التفاصيل الكاملة

حريق مديرية تعليم
حريق مديرية تعليم قنا

كشفت المعاينات الأولية لإدارة الحماية المدنية ومباحث قنا ، لحريق مبنى مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، عن تسبب ماس كهربائى فى اندلاع الحريق الذى قضى على مكتب وكيل الوزارة والواجهة الخارجية لمبنى المديرية.

وقائع الحريق بدأت تفاصيلها مع فجر اليوم، دون تواجد أحد، بمبنى المديرية، سوى أفراد الأمن، حيث اندلعت نيران الماس الكهربائى فى هدوء، إلى أن تمكنت من مكتب وكيل الوزارة والواجهة الخارجية للمبنى.

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الواجهة الخارجية.. السيطرة على حريق في مبنى مديرية التربية والتعليم بـ قنا

وفور رؤية أفراد الأمن للنيران، تم إخطار إدارة الحماية المدنية، التى دفعت بـ ٥ سيارات إلى موقع الحريق، و تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية مكاتب المديرية.

الحصر المبدئى للحريق أكد احتراق ماكينة تصوير و جهاز كمبيوتر وثلاجة ومبرد مياه، ومكاتب ومقاعد خشبية، فضلاً عن الأعمال الخشبية و النوافذ الموجودة بالواجهة الرئيسية للمبنى.

 

حريق مديرية تعليم قنا 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين، تخوفاً من وصول النيران إلى ملفات أو أوراق مهمة تتعلق بالتلاميذ أو المدرسين والعاملين بالمديرية على مستوى المحافظة.

كما شهد مكان الحريق بمبنى المديرية معاينة من قبل أجهزة الأمن، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، و إعداد التقرير اللازم بشأن الواقعة.

حريق تعليم قنا 

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد وقوع حريق بمبنى مديرية التربية والتعليم بوسط المدينة، دون وقوع أى إصابات.

على الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بـ ٥ سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل الوصول لبقية مكاتب المبنى، و تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، و اندلع فى الواجهة الخارجية وامتد لمكتب وكيل الوزارة.

 

حريق مديرية تعليم قنا 

 

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