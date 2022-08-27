مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة انتهاء العام الدراسي

صدق الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنية لجميع منسوبي الجامعة "كادر خاص وعام ومتفرغين"، وذلك بمناسبة انتهاء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج الدراسية واعتمادها.





وأوضح سعيد علي الأمين العام للجامعة، أن المكافأة يستفيد منها جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار دعم منسوبي الجامعة وتحفيزا لهم على جهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر، مما كان له أطيب الأثر من خلال تقدم تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا في تصنيف شنغهاي للعام 2022 م.



وأضاف الأمين العام أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة تتوجه بالشكر لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2022، وقرب استقبال العام الدراسي الجديد 2023.