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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فضحته الكاميرات.. التحرش بعارضة أزياء أمريكية داخل متجر شهير| فيديو

عارضة أزيار امريكية
عارضة أزيار امريكية تتعرض للتحرش

نشرت عارضة الأزياء ديزي ديلاكروا، لقطات مصورة، التقطتها إحدى كاميرات المراقبة، في أحد المتاجر المعروفة بولاية كاليفورنيا، وهي تتعرض لـ التحرش الفجّ من قبل شخص غريب.

عارضة الأزياء ديزي ديلاكروا، نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق الـ تيك توك، والذي يُظهر التحرش بها، بشكل مرعب، من قبل شخص غريب، .

لحظات التحرش

وبحسب ما نشرته صحيفة " مترو" البريطانية، كانت عارضة الأزياء تدفع عربة التسوق داخل المتجر، في حين يظهر رجل بشكل مفاجئ، يرتدي غطاء رأس، ويلتصق بها من الخلف، في واقعة تحرش صادمة.

@daisydelacroix1 I can’t stress this enough to please be aware of your surroundings #womenoftiktok #fypシ ♬ original sound - Daisy

وقالت عارضة الأزياء في وصف الفيديو الذي تداولته عبر التيك توك، إنه كان هناك رجل مريب اقترب منها، والتصق بها من الخلف، وظل يلامس أماكن حساسة بجسدها، ويهمس في أذنها: “كيف حالك يا طفلتي”؛ لتصاب عارضة الأزياء بالصدمة- بحسب وصفها في منشورها الخاص بالواقعة والمرفق معه الفيديو.

فضحته كاميرات المراقبة

وحصل الفيديو المتداول عبر حساب عارضة الأزياء على تيك توك، حاولي 2.6 مليون مشاهدة، منذ نشره ظهر يوم الجمعة الماضي.

لحظة التحرش بعارضة الازياء

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ليس من الواضح إن كانت عارضة الأزياء، التي تعرضت للتحرش الفج، قد أبلغت الشرطة عن هذه الواقعة أم لا.

وندد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه الواقعة، التي وصفوها بالعار، حيث حصد الفيديو أكثر من 7.500 تعليق.

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