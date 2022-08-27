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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي القبض على مسئول بكنترول الثانوية العامة رفع درجات بعض الطلاب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انتشرت منذ قليل انباء تزعم إلقاء القبض على أحد مشرفي كنترول السادس من اكتوبر  بعد ضبطه خلال تواجده في غير اوقات العمل الرسمية وقيامه برفع وتعديل درجات بعض الطلاب مقابل مبالغ مالية بتحويلات على ارقام موبايل 

ومن جانبها اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة كل ما تم تداوله بهذا الشأن

وقالت وزارة التربية والتعليم : كل ما يتم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على أحد العاملين بكنترول السادس من أكتوبر، ماهو الا خبر مفبرك وعاري تمامًا من الصحة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنا لن أكون المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف أستعين بمتحدث إعلامي للوزارة وسنعلن اسمه قريبا جدا.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: لن أدلي بأي تصريحات على فيس بوك، وسيتم وضع كل قراراتي على الصفحة الرسمية للوزارة فقط.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الأول مع محرري الصحف اليوم أن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الأولى ولابد أن نتعاون كلنا من أجل ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم: سنعيد الاهتمام بالقرائية لنضمن عدم صعود الطلاب للصفوف التالية بدون اجادة القراءة والكتابة بشكل صحيح يتناسب مع مرحلته الدراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لابد أن يعلم كل طالب استعداداته وقدراته الحقيقية، فالشطارة أن يكون الطالب متميزا ولذا سنهتم بالموهوبين والمتفوقين في المرحلة الحالية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية لابد أن يتم تضفيره بشكل أفضل من الآن، مؤكدا أن المعلمين لابد أن يتدربوا على نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، مع التأكيد على عدم إهمال مستشاري المواد في الخطوات القادمة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه أصدر تعليمات بإعداد حقيبة تدريبية لتحقيق هذا الهدف بحيث يكون المعلم متمكن في جميع المدارس الثانوية في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم: سنعقد اجتماعات دورية مع مديري المديريات التعليمية للوقوف على كل القرارات الجديدة وآليات التنفيذ، وسيتم محاسبة المقصرين.

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