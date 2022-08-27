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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب الشباب لكرة اليد مواليد 2002 للفوز بالأمم الأفريقية

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمنتخب الشباب مواليد 2002 لكرة اليد، بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة 35 - 15 في المباراة النهائية.


وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عن التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وجميع أعضاء المجلس، على تحقيق اللقب والتحية والتقدير للاعبي المنتخب والجهاز الفني على المجهود الكبير والأداء المشرف طوال مباريات البطولة حتى تحقيق اللقب ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.


وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بنتائج منتخبات الشباب في جميع الألعاب المختلفة خلال الفترة الحالية، والتي تؤكد أن الرياضة المصرية على الطريق الصحيح ولدينا مستقبل مشرق للرياضة المصرية.  


وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، التوفيق وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات لمنتخب الشباب لكرة اليد في نهائيات كأس العالم للشباب مواليد 2002 والتي ستقام في ألمانيا واليونان بعد النجاح في التأهل بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

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