هيثم الحاج علي: جار الاتفاق على مجموعة من معارض كتب في محافظات مصر

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من معارض الكتب التي يتم تنظيمها في المحافظات المختلفة.

واضاف الحاج علي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه يتواصل مع عدد من المحافظين في الوقت الحالي لتحديد أماكن ومواعيد افتتاح المعارض المقرر تنظيمها بمحافظاتهم والتنسيق معهم في كافة الأمور المعنية بهم.

وأكد على أن تلك المعارض تهدف إلى رفع الوعي ونشر المعرفة والقضاء على الأفكار الظلامية، والتشجيع على القراءة واقتناء الكتب، خاصة وأنها بأسعار مخفضة سواء الكتب الحديثة أو المشاركة في مبادرة ثقافتك كتابك التي تبدأ أسعارها من جنيه واحد.

وأوضح رئيس هيئة الكتاب، أن معارض الكتب المحلية التي تنظمها الهيئة لا تقتصر على المحافظات والمراكز الكبرى فقط، إنما تذهب أيضا إلى المناطق النائية بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية ضمن استراتيجية الدولة المصرية.