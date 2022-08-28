انقذوا ابني.. والد طبيب شاب بكفر الشيخ يستغيث لعلاج نجله في الخارج

ناشد المواطن عادل سري، موظف بقرية إبشان بمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التدخل العاجل، لعلاج نجله الطبيب الشاب أمجد عادل، والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري «Asl»، في الخارج، لإنقاذه قبل تدهور حالته.

وقال سري لـ «صدى البلد»، ابني أمجد خريج كلية الطب القصر العيني، وبدأ يعاني من شهر يناير الماضي، وكان يحضر الزمالة في مستشفى سوهاج العام، وحالياً في مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ، وخضع للكشف والعلاج عند أشهر أساتذة المخ والأعصاب في القصر العيني وعين شمس والمنصورة، ولم يستجيب للعلاج بل الحالة تزداد صعوبة.

وتابع، نناشد جميع المسئولين في الدولة والنقابة العامة للأطباء، لنقل نجلي أمجد للعلاج في الخارج لأنه يعاني من مرض خطير ويحتاج إلى علاج في الخارج لإنقاذ حياته، لأن الوقت ليس في صالح الحالة، وتحتاج إلى تدخل سريع واهتمام حكومي لاسيما أن نجلي ابن من أبناء وزارة الصحة وطبيب شاب يحتاج كل الدعم والرعاية اللازمة في ظروفه الصعبة التي يمر بها الآن.

وتفاعل الآلاف من أصدقاء وزملاء الدكتور أمجد عادل سري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً، داعين الله له بالشفاء العاجل، لما يتمتع به من دماثة الخلق وبشاشة الوجه والأدب الجم، وتعاونه مع الجميع.

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