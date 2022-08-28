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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الشيخ محمد عبده صدرت عنه حوالي 960 فتوى خلال 6 سنوات

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، إنه لما كان مفتيا للجمهورية، ألف كتابا عن الشيخ محمد عبده -رحمه الله- منوها أن الشيخ محمد عبده استمر في الإفتاء لست سنوات، صدر عنه فتاوى بلغ عددها 960 فتوى.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن دار الإفتاء وقت إصدار هذا الكتاب في 2015 ، بلغ عدد الفتاوى الصادرة عنها حوالي نصف مليون فتوى.

وذكر أنه من هنا أتت إليه الفكرة ، للبحث في أسباب هذه الظاهرة، وهي أنه في خلال 100 سنة من عهد الإمام محمد عبده، وإصدار دار الإفتاء نصف مليون فتوى في عام 2015.

وأشار إلى أنه تم وضع حوالي 12 تصورا من التساؤلات للإجابة عن هذه الظاهرة، أبرزها ما يلي:

1 -  هل هذا الأمر يرجع لكثرة الناس؟

2 - هل يرجع إلى كثرة خطأ الفتاوى المنتشرة وحاجة الناس للتأكد

3 - هل الأمر يرجع للفارق بين السكان وهو 14 مليون في عام 1905 ، و80 مليون عام 2015

4 -  هل الأمر يرجع إلى تطور وسائل الاتصال الحديثة لم تكن موجودة قديما

5 - هل الأمر يرجع إلى شهوة المعرفة وكثرة السؤال

 

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الشيخ محمد عبده الإفتاء

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