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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط محل كشري يستخدم طماطم بها عفن لصنع الصلصة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وجميع الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن عبد الباسط عبد النعيم، وكيل المديرية، قام بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز.

وقامت إدارة تموين مدينة الزقازيق، برئاسة عبد الله إسماعيل ومحمد مرسي ومفتشي الرقابة التجارية، بتحرير محضر رقم ٧٩٣٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح أول الزقازيق، ضد المسئول عن أحد محلات الكشرى لحيازته وعرضه واستخدامه ثمار طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعمل صلصة للكشرى. 

وتم التحفظ على ١٢٠ كجم طماطم بها عفن وفطريات.

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كما تم تحرير محضر  رقم ٩٧٥٥ لسنة ٢٠٢٢ جنح ثان الزقازيق، ضد المسئول عن محل لبيع منتجات الألبان، لحيازته وعرضه للبيع جبن أبيض كامل الدسم منتهى الصلاحية منذ فترات مختلفة. 

وتم التحفظ على ١٧ صفيحه زنة الصفيحة ٢٠ كجم قائم، بإجمالي ٣٤٠ كجم قائم، وتم العرض على النيابة.

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