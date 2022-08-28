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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أسعار اشتراك نتفليكس الجديدة

تعمل منصة نتفليكس Netflix  العالمية للبث، على التطوير الشامل للمنصة، ومن أهم التغييرات الجديدة التي ستطرأ على المنصة هي دعم العروض مدعمة بالإعلانات، بأسعار مناسبة وأقل بعض الشيء من الاشتراك العادي لتجذب أكبر عدد من الأشخاص لاستخدام التطبيق.

 

بحسب ما ذكرته وكالة Bloomberg ، تفكر شركة البث العملاقة في السعر الشهري بين 7 دولار أمريكي و 9 دولار أمريكي (أي بين 130 و 170 جنيه مصري)، و تبدأ الخطة "الأساسية" الحالية للشركة بسعر 10 دولار شهريًا (أي حوالي 190 جنيه مصري) ولا تشمل البث عالي الدقة، أما بالنسبة لبث المحتوى بدقة 4K   يصل سعر الاشتراك الشهري إلى 20 دولارا أمريكيا (ما يقرب من 400 جنيه مصري).

 

نتفليكس تستعد لعرض مسلسلات وأفلام مدعومة بالإعلانات 

 

من المتوقع أن تصل الخطة المدعمة بالإعلانات إلى 6 أسواق قبل نهاية العام ، قبل نشرها على نطاق واسع في عام 2023، و أفادت بلومبرج أن نتفليكس تريد تجنب العديد من الشكاوى التي كثيرا ما تأتي مع خدمات البث الأخرى المدعومة بالإعلانات.

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 ففي البداية ، تخطط الشركة لعرض حوالي 4 دقائق فقط من الإعلانات كل ساعة ولن تضع أيًا منها في نهاية العرض أو الفيلم. بالإضافة إلى ذلك ، سيشاهد معظم الأشخاص نفس مجموعة الإعلانات ، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة نتفليكس في تجنب الموقف الذي يرى فيه الأشخاص نفس الإعلانات القليلة بشكل متكرر.

 

ذكرت بلومبرج سابقًا أن نتفليكس لا تخطط لعرض إعلانات أثناء محتوى الأطفال أو الأفلام الأصلية، حيث تشير الشفرة الموجودة داخل التطبيق إلى أن المحتوى المدعم بالإعلانات يمكن أن يسقط دعم العرض دون اتصال بالإنترنت، وعلى الرغم من ذلك وصفت نتفليكس تقرير بلومبرج بأنه تنبؤات فقط ،مضيفة أنه "لا يزال في الأيام الأولى لتقرير كيفية إطلاق فئة أقل سعرًا ومدعومة بالإعلانات بينما لا توجد قرارات واضحة حتى الآن".

 

جدير بالذكر أن نتفليكس تفكر منذ سنوات لإضافة فئة مدعومة بالإعلانات، لكنه في آخر ربع مالي لها ، خسرت نتفليكس ما يقرب من مليون مشترك، بعد انخفاض 200 ألف عضو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مما يدفعها لتنفيذ الفكرة في أسرع وقت.

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