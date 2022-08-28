عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت رعاية رئيس الوزراء..

الشباب والرياضة: الوزارات تحتفي بالمشاركة بملتقي العاصمة الإدارية الجديدة غدًا

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

احتفت عدد من الوزارات بالمشاركة في ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري.

 

يشارك بالملتقي، 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات والجهات المانحة الدولية والمحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.


وتأتي أهمية تنفيذ الملتقي في إهتمام وزارة الشباب والرياضة بمواكبة المتغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر علي التغير لرفعة وريادة الوطن، بالإضافة إلي التشبيك بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية والعمل علي أن تكون وزارة الشباب والرياضة بيت شباب مصر، والقاء الضوء علي البرامج والمشروعات والأنشطة التي تقدمها الوزارات، ورسالة مفادها أن يكون الجهاز الإداري واحد.

 

وتتضمن فعاليات ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، معرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحي لكل وزارة وتعارف شخصي ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلي تنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والسادة الوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.

 

ويُعد الملتقي أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، بالإضافة لعرض أهم أهداف الملتقى وهو التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر.

الشباب والرياضة أشرف صبحي العاصمة الادارية ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

هل يجوز قطع الصلاة للرد على مكالمة هاتفية مهمة ؟

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

شهور صعبة للغاية.. جونسون يحذر البريطانيين من فواتير كهرباء “مخيفة”

كاليفورنيا تحظر بيع سيارات البنزين والديزل في 2035

من مزار عالمي لمكان مهجور تنعق فيه الغربان.. قرية الفنان حسن فتحي تحتاج نظرة

وول ستريت جورنال: بوتين وجد حليفًا جديدًا لمواجهة أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي ومفيد وبـ 3 جنيه .. طريقة عمل عجة للفطار

بفستان جريء.. نيكول سابا تثير ضجة في حفلتها الأخيرة | شاهد

بمبلغ صادم.. سعر لن تتوقعه لـ فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور

انتبهوا.. 13 خطأ تجلب الحسد والفقر والحزن في المنزل

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ