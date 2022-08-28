الشباب والرياضة: الوزارات تحتفي بالمشاركة بملتقي العاصمة الإدارية الجديدة غدًا

تحت رعاية رئيس الوزراء..

احتفت عدد من الوزارات بالمشاركة في ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الإثنين الموافق 29 أغسطس الجاري.

يشارك بالملتقي، 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات والجهات المانحة الدولية والمحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.



وتأتي أهمية تنفيذ الملتقي في إهتمام وزارة الشباب والرياضة بمواكبة المتغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر علي التغير لرفعة وريادة الوطن، بالإضافة إلي التشبيك بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية والعمل علي أن تكون وزارة الشباب والرياضة بيت شباب مصر، والقاء الضوء علي البرامج والمشروعات والأنشطة التي تقدمها الوزارات، ورسالة مفادها أن يكون الجهاز الإداري واحد.

وتتضمن فعاليات ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، معرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحي لكل وزارة وتعارف شخصي ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلي تنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والسادة الوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.

ويُعد الملتقي أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، بالإضافة لعرض أهم أهداف الملتقى وهو التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر.