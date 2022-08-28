عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 7254 حكما قضائيا فى حملة بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف.

 وتم ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 19 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 21 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية .

كما تم تنفيذ (7254) حكماً قضائياً متنوعاً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية مدير أمن القليوبية حملة مكبرة مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام المواد المخدرة الأسلحة النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

القليوبية .. مصرع عامل سقط فى بئر مصعد تحت الإنشاء

بسبب دخان السيارة .. مشاجرة بين 4 أشخاص في القليوبية

ترشيحاتنا

الهجان: ألوان موحدة لواجهات المباني المطلة على الدائري.. وقطع المرافق لغير الملتزمين

بوتين والغرب.. هل يفوز الرئيس الروسي أمام العقوبات الدولية القاسية؟

فرج عامر: الأهلى ممكن يرجع رمضان صبحي لأنه ابن النادي

معلومات عن أول امرأة في الثمانين من عمرها تدرس في الأزهر

الكليات المتاحة.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

المشاط: ‎2.8 مليار دولار حجم التعاون بين مصر واليابان في مشروعات التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

بعد خلافها مع أحمد بدير.. شاهد| 10 صور أثارت الجدل لـ نرمين الفقي

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات داليا مصطفى المثيرة بالساحل الشمالي

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تتألق برفقة زوجها| شاهد

فيديو

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ