مركز التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد يعلن بدء التقديم للعام الدراسي الجديد

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد اليوم الاحد عن بدء التقديم للعام الدراسي 2022 /2023، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الجامعه وإشراف الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة.

وقال الدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، إن مركز التعليم المدمج بجامعة الوادى الجديد يقدم برامجه بالشراكة مع كل من جامعة القاهرة وعين شمس والمنيا في كلياتها وبرامجها المختلفة.

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وأوضح أنه على الراغبين فى التقدم للدراسة بالتعليم المدمج التوجه إلى مركز التعليم المدمج بالجامعة بالمبنى الإدارى للجامعة الدور الرابع، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 28/8/2022.