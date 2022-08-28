عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم في حملة تموينية بجمصة

حملات تمونية بالدقهلية
حملات تمونية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة  التموين بالدقهليةحملة تموينية برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية يرافقه مصطفى عوض المفتش بالمديرية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزين للتصرف في إجمالى ٧٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٣ طن و ٨٠٠ كيلو. 
كما تم ضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٩ جرام. 

كما تم ضبط ٤ مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

و يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحاسب السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار توجيه حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا فى مواجهة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

 كما تم ضبط ١٢ طن ارز شعير مجهولة المصدر و٦طن قمح تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء و ٢.٥طن دقيق استخراج ٧٢%  وتم ضبط مخزن غير معتمد لتخزين الشعير بدائرة بلقاس وضبط عدد ١٢ طن من أرز الشعير مخالفا للقرار١١٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم  أماكن تخزين أرز الشعير لعام ٢٠٢٢ وكذلك القانون ٩٥لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والقرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ٦ طن قمح بدائرة شربين تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء مخالفا القرار ٥١ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم وتداول القمح والقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين.

 كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بناحية شربين وتم التحفظ على كمية ٢.٥ طن دقيق استخراج ٧٢%مخالفة للقرار ١١٣ لسنة١٩٩٤  ومخالفة القرار ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

IMG-20220828-WA0002
IMG-20220828-WA0002
IMG-20220828-WA0001
IMG-20220828-WA0001
IMG-20220828-WA0000
IMG-20220828-WA0000
الدقهلية وكيل وزارة التموين جمصه التموين بالدقهلية مديرية التموين بالدقهلية المدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

الأجهزة الأمنية تنقذ مجدي الجلاد من الموت .. تفاصيل

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. مصرع شاب صدمته سيارة وفرت هاربة بالمنصورة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر COP 27

التموين: أسعار مغرية لـ توريد الأرز.. والعقوبات في انتظار المخالفين |تفاصيل

بعدما هدد بفضحه.. بول بوجبا يلجأ للشرطة ضد شقيقه

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

طريقة عمل العيش الشامي زي المحلات

وزير الأوقاف: مصر الآن في أزهى عصور احتضان الفكر الديني الوسطي المستنير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. كارول سماحة بإطلالة جذابة| شاهد

إكس فاكتور يواجه دعوى تعويض بمليون دولار

على الشواطئ المصرية.. نجم برنامج الدوم يطلق أولى أغانيه «ماتبكيش»|صور

بعد كلامها المؤثر.. صور جمعت جورج الراسي بشقيقته نادين

فيديو

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

انفجار شمسي يضرب الأرض.. موجه حارة قادمة لم تحدث من 300 عام

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ