ضبط 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم في حملة تموينية بجمصة

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليةحملة تموينية برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية يرافقه مصطفى عوض المفتش بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزين للتصرف في إجمالى ٧٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٣ طن و ٨٠٠ كيلو.

كما تم ضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٩ جرام.

كما تم ضبط ٤ مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

و يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحاسب السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار توجيه حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا فى مواجهة المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

كما تم ضبط ١٢ طن ارز شعير مجهولة المصدر و٦طن قمح تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء و ٢.٥طن دقيق استخراج ٧٢% وتم ضبط مخزن غير معتمد لتخزين الشعير بدائرة بلقاس وضبط عدد ١٢ طن من أرز الشعير مخالفا للقرار١١٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم أماكن تخزين أرز الشعير لعام ٢٠٢٢ وكذلك القانون ٩٥لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والقرار ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ٦ طن قمح بدائرة شربين تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء مخالفا القرار ٥١ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم وتداول القمح والقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين.

كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية بناحية شربين وتم التحفظ على كمية ٢.٥ طن دقيق استخراج ٧٢%مخالفة للقرار ١١٣ لسنة١٩٩٤ ومخالفة القرار ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

IMG-20220828-WA0002

IMG-20220828-WA0001