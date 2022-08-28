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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز 15 مايو: بيع 33 محلا في سوق التونسي بالمزاد العلني.. غدا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، عن التجهيز لعقد مزاد علني لبيع عدد من المحلات لتشغيل السوق التونسي بمدينة 15 مايو شرق الطريق الدائري بمساحة 15 فدانا.

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وقال جهاز مدينة 15 مايو، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، إن المشروع يهدف إلى توفير فرص استثمارية بمجمع الأسواق بغرض توفير فرص عمل للشباب لتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمصنعين بالمنطقة الصناعية، نظرا لموقعه المتميز، والذي تحيط به منطقة صناعية مركزية وامتدادها، ومنطقة الإسكان المتوسط (سكن كل المصريين)، وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء، ومحور سكن كل المصريين منخفض التكاليف، حيث يحتوي على 960 محلا تجاريا، ومعارض للمصانع، ومعارض لمنتجات اليوم الواحد، ومنافذ أسواق جملة وقطاعي، وأماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة، بخلاف المباني الخدمية والتي تشمل مسجدا ونقطة إسعاف ونقطة شرطة ومبنى إداريا.

وأكد جهاز مدينة 15 مايو، أنه سيتم كمرحلة أولى طرح 33 محلا تجاريا بنشاطات تجارية مختلفة، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 إلى 39م2، وذلك بالمبنى رقم “21، و22” في مزاد علني بمقر الجهاز غدا، الاثنين 29 أغسطس، الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط و المواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

مميزات الطرح 

وأفاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن أهم ما يميز الطرح الحالي الذي تتولى إدارته هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو هو السماح بتكرار الأنشطة، خاصة الخدمية للمواطنين، بهدف إحداث طفرة نوعية في السوق، علاوة على السماح بضم المحلات المجاورة لاستغلالها كمنفذ جملة بالموقع المتميز للسوق، حيث تقع على الطريق الدائري للمدينة والذي يربط المدينة بجميع محاور الطرق والأوتوستراد الأوسطي.
 

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